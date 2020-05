Infortunio Covid, Anip-Confindustria: chiarimento Inail non basta

Agenpress. “Bene il chiarimento arrivato dall’Inail nel corso dall’audizione in Senato che, anche sulla scorta delle indicazioni di Confindustria, non fa ritenere l’azienda penalmente e civilmente responsabile del contagio di un lavoratore qualora si siano applicati tutti i nuovi protocolli di sicurezza rafforzata e di distanziamento nei luoghi di lavoro.

Per evitare che nuove interpretazioni o ennesime ‘raccomandazioni’ creino scompiglio in un tessuto economico già lacerato, occorre però tradurre questo chiarimento in una regolamentazione che non lasci spazio a dubbi di ogni sorta. E’ di vitale importanza per chi, come le imprese e i lavoratori nell’ambito di pulizia, igiene e sanificazione, lotta costantemente per arginare il coronavirus”.

Lo dichiara in una nota il presidente di ANIP-Confindustria, associazione nazionale imprese di pulizia e servizi integrati Lorenzo Mattioli.