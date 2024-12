AgenPress. Due giorni fa, secondo le notizie, un bambino israeliano è stato ucciso in Cisgiordania in seguito a violenze legate al conflitto. In totale, quest’anno sono stati uccisi 92 bambini palestinesi e 3 israeliani. I bambini non devono mai essere il bersaglio della violenza. Questo deve finire.

Dichiarazione della Direttrice generale UNICEF Catherine Russell.