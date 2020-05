Dl Rilancio, Bergamini (FI) “Stanziamento Sure rischio boomerang, Conte colmi ritardo”

Agenpress. “Far partire i bonifici previsti per i 4 milioni di lavoratori rimasti privi di cassa integrazione e del bonus 600 euro deve essere prioritario. Lo stanziamento nel decreto Rilancio di 8 miliardi per il Sure, il fondo previsto per una cassa d’integrazione europea, rischia di rivelarsi un boomerang se non si provvede a sanare il cortocircuito burocratico che ormai da mesi in Italia blocca il flusso dei sussidi per milioni di autonomi e dipendenti.

Conte lavori con gli enti preposti per colmare al più presto questo gravissimo ritardo che colpisce ancora una volta le fasce più deboli”.

Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.