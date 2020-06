Fase 2, Daniela Santanchè (Fd’I): Addirittura la Digos visiona i video della manifestazione del 2 Giugno, siamo alla follia

Agenpress. “Siamo alla follia, addirittura la Digos sta visionando tutti i video della nostra manifestazione del 2 Giugno a Roma, per cercare il “pelo nell’uovo” ed eventualmente mandare multe e sanzioni ai partecipanti.

Non capisco questo accanimento, durante la quarantena centinaia di persone sono scese in piazza per il 25 Aprile, hanno sfilato i centri sociali, assembramento durante l’inaugurazione del ponte di Genova, nessuna multa nessun disdegno, però le multe ai commercianti che protestavano a Milano quelle si, tutto ciò è surreale, due pesi e due misure evidentemente stanno provando ad a fermarci in tutti i modi, ma non ci riusciranno, perché la posta in palio è il benessere e la ripartenza del Paese.”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).