Università: “Fino a 20mila euro Isee le tasse non si pagano”

Agenpress. Il Ministro dell’Università Gaetano Manfredi ha annunciato novità in merito a tasse, borse di studio e lauree abilitanti.

Per un Isee fino a 20mila le tasse non si pagano, da 20 a 30mila ci saranno interventi specifici.

“Dopo aver cominciato con Medicina – dichiara il ministro Manfredi – stiamo cercando di trasformare le lauree in lauree abilitanti in maniera tale che l’esame di laurea sia contemporaneamente un esame di Stato per l’accesso alla professione. Pensiamo a Odontoiatria, Farmacia e Veterinaria che già prevedono nel loro ordinamento molti tirocini. Presenterò questo disegno di legge nelle prossime settimane in Parlamento, mi auguro che dal prossimo anno sia una realtà.

Confermate a settembre lezioni in presenza, con una diversa organizzazione e senza divisori in plexiglass.