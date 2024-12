Università: dal MUR oltre 14 milioni di euro alla Bicocca di Milano per aumento offerta posti letto

AgenPress. Via libera da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca ad uno stanziamento di 14.773.742 di euro all’Università degli Studi di Milano-Bicocca per la realizzazione di 144 nuovi posti letto per la residenza U52 – “I Sirenei” in via Bernardino da Novate.

“Lo stanziamento di oltre 14 milioni di euro per la creazione di 144 nuovi posti letto nella residenza “I Sirenei” rappresenta un passo importante per dare attuazione concreta al diritto allo studio, garantendo pari opportunità a chi sceglie di investire nella propria formazione. Questo intervento non è solo un progetto edilizio, ma un segnale forte: il Ministero crede davvero nel valore dell’accesso equo all’istruzione superiore”, sottolinea Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca. “È così che il diritto allo studio diventa realtà, con azioni concrete che rispondono a un’esigenza reale di tanti studenti che scelgono Milano e Bicocca per il proprio percorso di formazione. Investire nei giovani non significa solo sostenere il loro presente, ma costruire il futuro di tutti”, aggiunge.

Lo stanziamento di 14.773.742 all’Università degli Studi di Milano-Bicocca è parte di un investimento di 187 milioni su scala nazionale. Questo va ad aggiungersi ai circa 500 milioni gia’ assegnati, tramite il V bando della legge 338/2000, con cui il MUR cofinanzia l’acquisto o la ristrutturazione di immobili per gli studenti. Attualmente i posti letto totali finanziati sono 9.071 di cui 6.741 nuovi.