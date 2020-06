Piano Colao in 121 pagine. Digitalizzazione e innovazione, rivoluzione verde, parità di genere e inclusione

Agenpress – Un documento di 121 pagine, con sei macro-obiettivi e sei macro-settori, dal titolo “Iniziative per il rilancio – Italia 2020-2022”. Si presenta così il piano della task forze Colao. Tre gli obiettivi trasversali del documento, che compaiono sulla copertina del testo: “digitalizzazione e innovazione; rivoluzione verde; parità di genere e inclusione”. Ciascuno dei sei settori prevedono sottocapitoli, al quale corrisponde un obiettivo. Le fonti di funding si dividono in “principalmente pubblico”,”principalmente privato” e “no funding”.

1. Occupazione e ripartenza delle imprese

2. Liquidità di sopravvivenza alle imprese

3. Riduzione impatto contenziosi post-crisi

4. Rafforzamento capitalizzazione delle imprese

5. Incentivo alle misure di presidio del rischio fiscale

6. Emersione lavoro nero

7. Emersione e regolarizzazione contante derivante da redditi non dichiarati

8. Regolarizzazione e rientro dei capitali esteri (no scheda)

9. Passaggio a pagamenti elettronici

10.Innovazione tecnologica e proprietà intellettuale

11.Innovazione energetica e sostenibilità (no scheda)

12.Sostegno a Start-up innovative

13.Competenze gestionali e assunzioni specialistiche

14.Riqualificazione disoccupati/CIG

15.Piattaforme formative pubblico-private per filiere produttive

16.Reti, Filiere e Aggregazioni

17.Sostegno Export

18.Reshoring

19.Terzo settorei.

“Un’Italia più forte, resiliente ed equa”

Imprese e lavoro come “motore dell’economia”. Infrastrutture e ambiente come “volano del rilancio”. Turismo arte e cultura come “brand del Paese”. Una Pubblica amministrazione “alleata dei cittadini e imprese”. Istruzione, ricerca e competenze “fattori chiave per lo sviluppo”. Individui e famiglie “in una società più inclusiva ed equa”. Sono questi i 6 macro-settori e i 6 corrispondenti obiettivi che il piano per la fase 3 della task force Colao presenta nella copertina. “Un’Italia più forte, resiliente ed equa”, è l’obiettivo centrale del documento.

Tasse, parola d’ordine rinvio

Rinviare il pagamento dell’imposte sui redditi di giugno-luglio. E’ una delle proposte contenute nel capitolo “imprese e lavoro motore dell’Economia” del Piano Colao con le “iniziative per il rilancio Italia 2020-2022”. La proposta chiede di “differire (quanto meno per le imprese che lo richiedono) il pagamento del saldo delle imposte dovuto nel 2020 al suo ricevimento”. Sul fronte fiscale viene chiesto di rendere più agevole la compensazione dei debiti con i crediti fiscali, anche con i crediti esigibili verso la Pa.

Condoni e sanatorie per contante, capitali esteri e lavoro in nero

Spuntano anche condoni e sanatorie. La prima riguarda l’emersione del lavoro nero. Si punta a favorire l’emersione attraverso opportunità di voluntary disclosure ai fini della regolarizzazione, prevedendo un meccanismo di sanatoria e incentivazione e riducendo la contribuzione del cuneo fiscale. Previste anche sanzioni in caso di falsa dichiarazione o mancato perfezionamento delle procedure di emersione.

La seconda riguarda la regolarizzazione del contante. Introdurre la voluntary disclosure sul contante e altri valori derivanti da redditi non dichiarati (anche connessa all’emersione del lavoro nero) a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva e dell’impiego per un periodo minimo di tempo (ad esempio 5 anni) di una parte significativa dell’importo in attività funzionali alla ripresa (ad esempio investimento nel capitale dell’impresa del soggetto che fa la Voluntary Disclosure, o investimento in social bond nominativi o altri strumenti analoghi). Condizionare gli effetti premiali in ambito penale a specifici requisiti di coerenza.

La terza riguarda il rientro dei capitali esteri. Si propone di favorire la regolarizzazione e il rientro di capitali detenuti illegalmente all’estero, tramite l’estensione della voluntary Disclosure al rientro/regolarizzazione dei capitali all’estero (imposte e obbligo di reinvestimento parziale).

Una maschera d’ossigeno per il lavoro: rinnovare i contratti in scadenza fino a fine anno

La crisi morde sulle imprese e sui lavoratori. Dalla Banca d’Italia a Confindustria, l’emorragia di migliaia di posti di lavoro è data per scontata. La task force propone di rinnovare i contratti a tempo determinato in scadenza almeno per tutto il 2020. “Molti lavoratori assunti con contratti a termine – si legge nel documento – vedranno sopraggiungere la scadenza del termine e quindi la cessazione del contratto in questa fase di crisi. Si tratta quindi di cercare di salvaguardare quanto più possibile l’occupazione di questi lavoratori”.

Dare incentivi alle imprese per la riqualificazione dei disoccupati

Nel piano sono previsti incentivi in favore delle imprese per la riqualificazione dei disoccupati come la defiscalizzazione di spese di formazione e la riduzione del cuneo fiscale. Ma anche incentivi ai lavoratori, utilizzo di programmi formativi di qualità e un sistema di valutazione della qualità dei programmi di formazione.

Stop alla burocrazia: ecco come

Ampliare il ricorso all’autocertificazione e ai meccanismi di silenzio-assenso, certezza dei tempi, più controlli. Così il piano punta a superare la burocrazia. Quella “difensiva” va contrastata legando la responsabilità dei dirigenti pubblici ai soli risultati della gestione e prevedendo per l’eventuale danno erariale un premio assicurativo pagato dall’amministrazione di appartenenza.

Smart working, è il momento di una disciplina

Il virus ha imposto lo smart working come nuovo protocollo lavorativo a milioni di italiani. Ecco cosa bisogna fare ora: “Monitorare e valutare attentamente l’utilizzo attuale dello Smart Working nel mondo delle Pa e delle imprese prima di implementare modifiche alla normativa vigente, che dovranno puntare alla definizione di una disciplina legislativa dello Smart Working per tutti i settori, le attività e i ruoli (manageriali e apicali inclusi) compatibili”. In pratica disciplinare lo smart working per qualificarlo come “opzione praticabile per aziende e lavoratori, in particolare nell’ottica della creazione di nuova impresa e nuovi posti di lavoro”.

5G e banda larga, è l’ora di accelerare

Accelerare lo sviluppo delle reti 5G anche prevedendo di escludere l’opponibilità locale quando i protocolli nazionali sono rispettati. Nel piano si sottolinea la necessità di “adeguare i livelli di emissione elettromagnetica in Italia ai valori europei, oggi circa 3 volte più alti e radicalmente inferiori ai livelli di soglia di rischio”. Per la task force è inoltre necessario concedere voucher alle fasce meno abbienti della popolazione per sostenere l’accesso alla banda larga.

Un reddito ad hoc per le donne vittime di violenza

Un “contributo di libertà”, vale a dire un contributo “pubblico tipo reddito di emergenza e/o cittadinanza che garantisca loro un supporto iniziale, da destinare a spese di sussistenza, alloggio, mobilio, salute, educazione e socializzazione dei figli, corsi professionali, vita autonoma” per le donne vittime di violenza. Tra le altre misure utili vengono poi individuate: l’erogazione di “incentivi per l’assunzione e la creazione di una rete di imprese contro la violenza, ad adesione volontaria, per un confronto sullo sviluppo di politiche ed azioni aziendali in favore sia delle donne inserite grazie al programma sia di ogni lavoratrice eventualmente esposta a forme di violenza in ambito domestico”.

Contagio da Covid sul luogo di lavoro. No responsabilità per il datore di lavoro

La prima slide del rapporto affronta il tema della responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid di un lavoratore. Per la task force va esclusa. Si propone, inoltre, di neutralizzare fiscalmente, in modo temporaneo, il costo di

interventi organizzativi (come la turnazione e gli straordinari) conseguenti all’adozione dei protocolli di sicurezza e al recupero della produzione perduta per lo stop delle attività.

Un punto riguarda le infrastrutture, che devono essere implementate con un regime ad hoc nel caso di quelle di interesse strategico, ovvero le reti di telecomunicazioni, il trasporto, quelle energetiche e per la salvaguardia dell’ambiente. Il comitato punta a semplificare l’applicazione del codice degli appalti per le infrastrutture, attenendosi solamente alle direttive europee.

Per quanto riguarda il turismo il primo punto riguarda la stagione 2020, anche se in questo caso manca la scheda che prevede le specifiche misure da applicare. Si punta, poi, sulle agevolazioni per le attività del settore per evitare un calo dell’occupazione. Secondo il documento, si dovrebbe creare un presidio governativo speciale focalizzato sul rilancio del settore, arrivando anche a un vero e proprio Piano Turismo, di lungo periodo. Al governo si chiede di finanziare anche con crediti fiscali la riqualificazione delle strutture ricettive, rivedendo al rialzo gli standard di qualità delle strutture stesse.

“Razionalizzare il sistema dei trasferimenti monetari alle famiglie in direzione di misure che accompagnino la crescita dei bambini fino alla maggiore età, attraverso l’introduzione di un assegno unico variabile in base al reddito familiare che assorba le detrazioni fiscali per i figli a carico, l’assegno al nucleo familiare, il bonus bebè, l’assegno al terzo figlio”.