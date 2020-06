George Floyd. Il fratello al Congresso. Morto per 20 dollari, quanto vale un nero?

Agenpress – “Sono qui per mio fratello George, sono qui per ottenere giustizia.”George e’ morto per una discussione su 20 dollari. E’ questo che vale un afroamericano nel 2020?”.

Lo ha detto Philonise Floyd, fratello del 46enne afroamericano morto a Minneapolis per mano della polizia, davanti alla commissione giustizia della Camera, aprendo la serie di audizioni programmate nel momento in cui il Congresso avvia i lavori per una riforma delle forze dell’ordine.

“Sono qui per chiedervi basta dolore, la forza mortale dovrebbe essere usata solo in casi di grande pericolo, e mio fratello è morto per 20 dollari”.

“Venti dollari? Non meritava di morire per 20 dollari”, ha insistito Philonise Floyd: “Questo e’ il 2020. Siamo stanchi. Quando e’ troppo e’ troppo. Siate i leader di cui questo Paese, di cui il mondo ha bisogno. Fate la cosa giusta”.