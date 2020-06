Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Inps: Tridico eviti proclami inutili”.

Agenpress. “Dopo aver bollato pigri commercianti ed imprenditori italiani che non riaprono, il Presidente dell’ Inps aveva assicurato che la Cig sarebbe stata pagata a tutti entro questo Venerdì. Naturalmente, tanto non è avvenuto. Tridico sia meno avventato nelle dichiarazioni ed eviti proclami inutili.

In un Paese normale, in cui fosse vigente il principio della responsabilità dei propri atti, Tridico avrebbe dovuto già tirare le somme . Ma in Italia, non paga mai nessuno. Meglio: pagano i cittadini di questa nazione che meriterebbero maggior rispetto”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.