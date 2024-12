Report. Gasparri: “Ho presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma”

Per questa ragione ho presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma poiché ‘l’episodio è di assoluta gravità e non può in alcun modo essere minimizzato o tralasciato. La divulgazione a mio parere è avvenuta in assenza di qualsiasi interesse pubblico e in palese violazione della privacy dei coniugi. […]

Ed è francamente inaccettabile che il servizio pubblico utilizzi il denaro dei contribuenti per realizzare un servizio con un contenuto puramente ripetitivo di vicende già note e con l’unica ‘novità’ costituita da una conversazione privatissima, abusivamente captata’. Per questo ho chiesto ‘di verificare se nelle condotte descritte ricorrano estremi di reato’. In tutta questa vicenda poi spicca il vile silenzio dell’Usigrai, che non ha speso una parola.