Sanità, Pastorino (Leu): Tar svela disastro privatizzazione in Liguria

AgenPress. “Un altro esempio di gestione disastrosa della sanità in Liguria. Il Tar ha infatti bocciato il piano di privatizzazioni degli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte. Il pronunciamento dei giudici amministrativi ha svelato la totale inadeguatezza di un business plan basato più sulla fantasia che sui fatti reali. E per la gestione della salute dei cittadini ci vuole concretezza, non la propaganda.

La verità è che bisogna dire basta alla privatizzazione della sanità. Ricordiamo ancora, tra le tante cose, i malati oncologici trasportati in autobus da Genova a Savona per i macchinari guasti”.

Lo dichiara il deputato genovese, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

“Se la strategia – aggiunge Pastorino – è quella del vice capogruppo leghista in consiglio regionale, Paolo Ardenti, siamo ben oltre una situazione grottesca. Sostiene che bisogna portare i piemontesi a curarsi in Liguria, perché c’è il sole e il mare, quindi possono scegliere gli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte. Ribadisco: serve serietà e pragmatismo. E quindi occorre puntare sulla sanità pubblica, senza i costi allucinanti che abbiamo visto nel privato”.