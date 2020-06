Stati Generali, Bergamini(Fi): “Patuanelli pensi a far funzionare banche esistenti”

AgenPress. “Il ministro Patuanelli dice che occorre ragionare sulla creazione di una banca per le Pmi, quando le banche ci sono già e occorrerebbe pensare a come farle funzionare al meglio. Sì, perché se soggetto alle stesse regole, che cosa differenzierebbe un nuovo istituto di credito da quelli già attivi? Il nome? Il logo? O forse solo il potere discrezionale della politica di decidere a chi concedere finanziamenti e a chi no?

Ecco: credo che la creatività e la curiosità in politica siano doti che vanno certamente apprezzate. Ma suggerirei al ministro Patuanelli e al collega Gualtieri di applicarle alla realtà delle banche esistenti, senza inventarne di nuove”.

Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.