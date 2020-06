Fase 3. Fapi: “Piccolo commercio in crisi, si rischiano ulteriori chiusure di partite Iva”

Agenpress – “Il piccolo commercio, nelle grandi città, è in grave crisi dopo il lockdown. Il blocco del turismo e la ritardata erogazione della cassa integrazione hanno messo in crisi tante piccole imprese che stentano a restare aperte”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.

“Serve un provvedimento del Governo – aggiunge il leader della Fapi – che consenta lo stop di tasse e contributi per un anno, ed un credito d’imposta al cento per cento sui fitti dei locali commerciali. La crisi è appena iniziata e senza misure di sostegno per i piccoli esercizi commerciali si rischiano ulteriori chiusure di partite iva”.

“Il premier Conte – conclude Sciotto – archivi gli Stati generali dell’economia e metta mano ad una strategia di rilancio del commercio prima che sia troppo tardi”.