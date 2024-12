Stellantis, Uiltrasporti: su Appalti servizi e logistica scongiurato licenziamento di 90 lavoratori

AgenPress. “Siamo soddisfatti dell’accordo raggiunto ieri al Mimit che ha permesso di scongiurare i licenziamenti avviati per circa 90 lavoratrici e lavoratori dell’indotto Stellantis”.

Così in una nota la Uiltrasporti commenta l’incontro che si è svolto ieri al Ministero del Made in Italy, relativo alla società Trasnova, appaltatrice per logistica e servizi, del gruppo Stellantis.

“La decisione dell’azienda di prorogare per un anno i contratti attualmente in essere con la società appaltatrice, consentirà di ritirare immediatamente la procedura di licenziamento collettivo e garantire il ritiro della procedura di licenziamento avviato anche da Logitech srl e Teknoservice srl.

Ci aspettiamo ora che Transnova faccia seguito all’impegno preso, avviando al più presto ogni iniziativa utile volta a superare la condizione di monocommittenza, ricercando nuovi clienti e riqualificando i lavoratori attualmente in forza.

Nell’attesa di trovare soluzioni più strutturali per le lavoratrici e i lavoratori interessati, – conclude la Uiltrasporti – accogliamo positivamente l’intesa raggiunta e sospendiamo dunque ogni azione di mobilitazione”.