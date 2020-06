Sen. Domenico Scilipoti Isgrò. “Lega e FDI, miopia politica”

AgenPress. “Il premier Conte ha parlato alla Camera. Naturalmente è lecito dissentire da quanto egli afferma. Però non concordo con la scelta di Lega e FDI che hanno abbandonato l’aula durante il discorso di Conte. Che la politica del governo sia a dir poco scadente è certo, ma lasciare il Parlamento è dimostrazione di miopia politica, in quanto le rivendicazioni vanno fatte nella sede istituzionale che, semmai, va occupata ad oltranza.

In questo modo come sarà mai possibile contestare con coerenza Conte di preferire sedi esterne e non istituzionali, se le opposizioni fanno la stessa cosa abbandonandole?'”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò