La Task Force Animalista riunisce tutte le Associazioni, i cittadini e testimonial d’eccezione in Piazza Duomo a Milano il 21 giugno

AgenPress. La Task Force Animalista, Associazione Culturale/Politica senza scopo di lucro, che si propone statutariamente lo scopo di promuovere la tutela e il rispetto di tutti gli animali come esseri senzienti, attraverso iniziative volte a sollecitare la modifica del Codice Civile e della Costituzione, per ottenere il superamento della concezione dell’animale come “res”.

Presieduta dalla Filosofa della Scienza Carolina Sala, con il supporto legale degli Avvocati Daniela Russo e Nicola Tamola del Foro di Milano, si batte in prima linea da quasi tre anni, con la collaborazione di Animalisti Italiani, Parma Etica, Associazione CA.TE.RI.NA, Attivisti Italia e testimonial d’eccezione quali Edoardo Stoppa e Elena Di Cioccio, sensibilizzando con manifestazioni su tutto il territorio Nazionale l’opinione pubblica e lo stesso Legislatore, chiedendo una riforma etica del nostro Codice Civile, fermo al 1942, in cui gli animali vengono classificati “beni mobili”, “oggetti” in mano all’essere umano, non riconoscendone emozioni quali gioia, dolore, empatia e intelligenza alcuna.

Oggi più che mai la Pandemia del Covid-19 dovrebbe averci insegnato a rispettare maggiormente tutti gli esseri viventi, purtroppo invece la Task Force Animalista ha denunciato nell’ultimo mese omicidi e sevizie efferati ad animali indifesi quali cani, gatti, porcospini, cigni, sapendo già che, senza la riforma del Codice Civile, non ci sarà mai pena certa e severa per questi mostri assassini, socialmente pericolosi.

Carolina Sala, Presidente dell’Associazione, sottolinea che “Riformare il Codice Civile in un Codice Etico (Libro Terzo, della proprietà e Libro Primo, della persona e della famiglia), è la base della tutela degli animali, dell’ambiente e dello stesso essere umano, nel rispetto di un ecosistema di cui tutti siamo responsabili”

EVENTO

“Presidio contro maltrattamento animali – Leggi e Riforme “

21 giugno ’20, ore 15.00, Piazza Duomo, Milano

LINK EVENTO FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/734306400396853/