Roma. Ritrovati i due cuccioli scomparsi dal canile di Muratella. Girovagano in una strada della periferia orientale della città

AgenPress – “Sono davvero felice di poter annunciare il ritrovamento dei due cuccioli che erano scomparsi dal canile di Muratella tre giorni fa”. Così in una nota l’assessora all’Ambiente di Roma Capitale Sabrina Alfonsi.

“I due animali – afferma – vagavano in una strada della periferia orientale di Roma. Siamo certi che la microchippatura abbia giocato un ruolo importante nello scoraggiare i malintenzionati che avevano fatto sparire i due animali. Così come un ruolo importante ha avuto la denuncia alle autorità competenti, sporta nell’immediatezza dell’accaduto dal responsabile sanitario del canile”.

“Come Amministrazione – prosegue Alfonsi – adesso andremo avanti spediti nell’impegno già preso nelle scorse settimane di dotare i canili di Roma di un sistema di videosorveglianza efficace e di una guardiania dedicata, per scongiurare che episodi simili possano ripetersi. Nel frattempo sono davvero felice che questa vicenda si sia risolta per il meglio e che le due famiglie adottanti potranno finalmente accogliere i due cagnolini”.

Come ufficio del garante degli animali, abbiamo subito chiesto spiegazioni riguardo a questa vicenda e, soprattutto, se sia possibile visionare le immagini delle telecamere che sono poste in più punti nel rifugio.

Nel frattempo, siamo in contatto con il dipartimento della assessora Sab r ina Alfonsi perché nel giro di qualche settimana venga attivato

il servizio di guardiania presso il rifugio stesso, con il relativo utilizzo delle telecamere.

Per evitare in futuro episodi gravi come questo, ma anche prevenire le situazioni di caos che sono sempre più frequenti a Muratella, proprio perché chiunque entra lì dentro si sente in diritto di agire come meglio crede.