Roma. Spariti due cuccioli da canile Muratella. Allarme Garante Prestipino, “chiesto di visionare immagini sorveglianza”

AgenPress – “La scorsa notte sono spariti dal canile rifugio di Muratella due cuccioli di cani che sarebbero andati in adozione nei prossimi giorni”.

Lo rende noto su Facebook la Garante degli animali di Roma Capitale Patrizia Prestipino.

“Una vicenda davvero triste, subito denunciata dalle Associazioni, che fa emergere delle evidenti lacune nella attività di sorveglianza da parte di chi dovrebbe prendersi cura a 360 gradi e h24 dei cani e dei gatti presenti.

Come ufficio del garante degli animali, abbiamo subito chiesto spiegazioni riguardo a questa vicenda e, soprattutto, se sia possibile visionare le immagini delle telecamere che sono poste in più punti nel rifugio.

Chiediamo che da parte di chi preposto venga fatta subito denuncia della sparizione alle forze dell’ordine (i cagnolini erano microchippati quindi spero che i rapitori non abbiano vita facile).

Nel frattempo, siamo in contatto con il dipartimento della assessora Sabrina Alfonsi perché nel giro di qualche settimana venga attivato il servizio di guardiania presso il rifugio stesso, con il relativo utilizzo delle telecamere. Per evitare in futuro episodi gravi come questo, ma anche prevenire le situazioni di caos che sono sempre più frequenti a Muratella, proprio perché chiunque entra lì dentro si sente in diritto di agire come meglio crede.

Ricordo a tutti che quel posto custodisce cani e gatti, un prezioso patrimonio di Roma Capitale, non oggetti da sottrarre e rubare a proprio piacimento!”

“Esprimo il mio sdegno e la mia preoccupazione per quanto avvenuto la scorsa notte al canile di Muratella – il commento dell’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi – un episodio grave, che va ad aggiungersi ad altri simili accaduti negli ultimi mesi, sui quali è nostra ferma intenzione fare piena luce. Come primo atto è stata presentata una denuncia per furto ai carabinieri della stazione del Trullo, grazie alla quale ci auguriamo di cuore di poter presto ritrovare i cuccioli, che risultano regolarmente microchippati. Quanto alla dinamica, a quanto riferito dal gestore i cuccioli sarebbero scomparsi tra le 20 e le 5 del mattino del 1° dicembre, mentre le telecamere di videosorveglianza risulterebbero manomesse e alcuni cavi parrebbero essere stati tagliati. Intanto come Giunta, grazie alla variazione di bilancio approvata giovedì scorso e a seguito di una direttiva a mia firma del 31 ottobre con la quale ho chiesto un intervento urgente per il moltiplicarsi di simili episodi, abbiamo già messo in atto i passi necessari all’attivazione di un servizio di guardiania dedicato, che contiamo di poter rendere operativo già nelle prossime settimane”. “Già il 10 ed il 12 ottobre sono scomparsi dal canile altri due cuccioli di rottweiler – ricordano poi Dario Nanni, presidente della Commissione Giubileo e Simonetta Novi, consigliera civica di VIII Municipio – Abbiamo presentato una interrogazione scritta. Dall’agosto 2023 a oggi ci sono state segnalate gravi mancanze da parte del gestore che hanno creato nocumento ad animali e cittadini come cani sbranati nelle gabbie, cani che appena adottati hanno ucciso e ferito tre cani padronali nel giro di poche ore, cani non chippati restituiti dopo 167 giorni di canile a presunti proprietari che si sono presentati senza documenti personali, turnazioni di lavoratori che non corrispondono ai turni previsti dalla gara d’appalto ed altre. Per questo motivo abbiamo anche presentato un accesso agli atti per conoscere le clausole del contratto di servizio che sono state applicate al gestore imprenditoriale. Chi lavora per conto di Roma Capitale deve essere controllato ed eventualmente sanzionato quando le cose non funzionano”.