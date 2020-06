Stati Generali, Gianfranco Librandi (IV): Quanto è costata questa inutile passerella?

AgenPress. “Per il dialogo con parti sociali serve parlamento, non spettacoli illusionistici alla David Copperfield. Quanto è costata la passerella di Conte chiamata Stati Generali? Che risultati ha prodotto questo spettacolo illusionista stile David Copperfield?

L’unico effetto è stata purtroppo la delegittimazione del Parlamento, che è il luogo delle decisioni e dunque anche del confronto con parti sociali e associazioni di categoria. Senza troppo clamore, solo nel 2020 il Parlamento ha dedicato centinaia di sedute alle audizioni delle categorie, senza necessità di imbastire la costosa messa in scena di Villa Pamphilj e con risultati molto più proficui.

Evidentemente Conte sente troppo l’influenza antidemocratica della Casaleggio associati, non si rende conto che anche questi Stati Generali rischiano di fare la fine della task force di Colao: la fiera delle ovvietà, pagata dai soldi dei contribuente in un momento drammatico, senza risvolti pratici.

Diamo un consiglio al premier: passi più tempo con i partiti della sua maggioranza, discuta con loro le proposte di riforma ed eviti le passerelle. Non si senta in campagna elettorale, non è quello il compito a cui è chiamato.”

Lo dichiara l’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva).