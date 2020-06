Fase 3, Vincenzo Zoccano (Vox Italia): Il Governo ha totalmente trascurato il mondo della musica

AgenPress. “Non riesco ad immaginare un mondo senza musica. Vox Italia ed io in prima persona, siamo vicini ai tanti operatori del settore, artisti e musicisti che oggi nella giornata della musica hanno protestato a Milano in piazza Duomo.

Il Governo ha forse dimenticato che anche il mondo dello spettacolo fa parte dello sviluppo economico del nostro paese e sono tanti gli operatori del settore che fino ad ora si trovano in un limbo, bloccati da decisioni mai prese e conferme mai avute – continua dicendo – ho una grande passione per la musica, per il piano ed il canto in particolare, immaginarne un mondo senza è impensabile”.

Lo dichiara Vincenzo Zoccano (già sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con deleghe a famiglia e disabilità).