Roma. 6 arresti per corruzione e truffa, uno è dipendente comunale, 4 lavorano a ‘Risorse per Roma Spa’

Agenpress – I Carabinieri della Compagnia Roma Eur hanno arrestato 6 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di corruzione, truffa e falsa attestazione e certificazione. Dalle indagini sarebbero emerse irregolarità nella trattazione delle pratiche di condono edilizio commesse da quattro dipendenti della Società “Risorse per Roma spa” appaltata dal comune di Roma per la gestione dell’Ufficio Condono, un funzionario del comune di Roma e un geometra, libero professionista, che avrebbero agevolato i privati richiedenti nell’approvazione delle pratiche in danno della Pubblica Amministrazione. In particolare, i pubblici impiegati, avrebbero richiesto compensi in denaro dai privati che avevano in pendenza l’istruttoria di istanze di condono di immobili per aggirare la burocrazia, manovrando a loro piacimento le richieste per sanare violazioni edilizie e regolarizzare immobili abusivi.