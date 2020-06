Mes, Antonio Saccone (Fi-Udc): Fondamentale accettarlo, si rischiano danni irreversibili

AgenPress. “Il Mes in questo momento è fondamentale per il nostro Paese in quanto necessitiamo di ristrutturare un sistema sanitario che nonostante il grande sforzo fatto in questa fase di emergenza sanitaria purtroppo ha troppe lacune, non accettare quei soldi senza condizionalità sarebbe un errore imperdonabile.

Il Governo attualmente ha deciso di non decidere, ed in questo momento è una presa di posizione totalmente inaccettabile, perché l’Italia rischia danni irreversibile, ma è evidente a tutti che la nostra maggioranza, sia interessata solo alle passerelle e alle poltrone. Gli italiani chiedono risposte che continuano a non arrivare.”

Lo dichiara il Senatore Antonio Saccone (Forza Italia – Udc).