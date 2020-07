AgenPress. Come Fratelli d’Italia denuncia ormai da tempo, la sanatoria della Bellanova non ha nulla a che fare con il sostegno all’agricoltura ed è solo l’ennesimo spot ideologico della sinistra per favorire l’immigrazione clandestina.

Ora i dati ci danno ragione: l’ennesimo buco nell’acqua di un governo che pensa a tutto e tutti, tranne che ad aiutare l’Italia e gli Italiani.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.