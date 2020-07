AgenPress. “È inaccettabile che io Teatro Eliseo chiuda i battenti! Luca Barbareschi lo ha tirato su praticamente dal nulla, e lo ha fatto diventare il cuore della cultura romana.

Com’è possibile che non si riesca a trovare un punto d’incontro? Com’è possibile che il Ministro Franceschini non dica niente a riguardo? Un bene così prezioso non può e non deve chiudere, tutto ciò è inammissibile.”

Lo dichiara l’On. Giacomo Portas (Leader dei Moderati – Indipendente Italia Viva).