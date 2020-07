Pulcino di fratino ammazzato a ciabattate senza pietà da un balordo minorenne

AgenPress – La follia umana non conosce sosta neanche di fronte a specie a rischio di estinzione come nel caso di questo povero “cucciolo” di Fratino ammazzato senza pietà da un balordo minorenne sulla spiaggia di Lido di Spina (FE).

Se questi sono i giovani di oggi il futuro per questo mondo si prospetta non nero ma completamente buio: un’oscurità perenne in cui proliferano degrado, ignoranza, indifferenza, crudeltà e parossistica follia.

In un contesto in cui etica e rispetto fossero ancora dei valori fondanti della società, a questo ragazzino andrebbe immediatamente inflitta la pena del riformatorio coatto .

Ai suoi genitori l’ergastolo.

Questa sarebbe l’unica VERA GIUSTIZIA degna di un paese che si professa “civile” .