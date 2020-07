AgenPress. “Ho dato mandato ai miei legali di citare in giudizio in sede civile il quotidiano La Repubblica per la frase falsa riportata addirittura in evidenza nell’occhiello dell’articolo di oggi a firma Maria Elena Vincenzi “veicoli avuti in regalo” non avendo mai avuto in regalo e non essendo proprietario di alcuno scooter “

Lo dichiara Luca Palamara.