Premio Carlo Magno. Mario Draghi: “Gli Stati Uniti non possono più garantire la nostra sicurezza alle condizioni che un tempo davamo per scontate”

AgenPress. Alla cerimonia del Premio Carlo Magno, Mario Draghi ha lanciato un forte appello all’Europa, delineando uno scenario internazionale sempre più instabile e segnato dalla ridefinizione degli equilibri globali.

Nel suo intervento, Draghi ha sottolineato come il continente europeo si trovi oggi davanti a una fase storica senza precedenti, nella quale le tradizionali certezze geopolitiche stanno progressivamente svanendo. “Un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata”, ha affermato, evidenziando la necessità per l’Europa di ripensare il proprio ruolo economico, industriale e militare.

L’ex presidente della BCE ha descritto con toni netti la condizione attuale dell’Unione Europea: “Per la prima volta a memoria d’uomo, siamo davvero soli insieme”. Una frase che sintetizza il momento di profonda trasformazione vissuto dall’Occidente, tra guerre, tensioni commerciali e competizione tecnologica globale.

Secondo Draghi, l’Europa sta cercando di reagire a questa nuova realtà, ma resta frenata da strutture istituzionali nate in un’altra epoca storica. “L’Europa sta reagendo a questa nuova realtà. Ma lo sta facendo all’interno di un sistema che non è mai stato concepito per affrontare sfide di questa portata”, ha spiegato, facendo riferimento ai limiti decisionali e politici dell’Unione davanti alle crisi contemporanee.

Particolarmente significativo il passaggio dedicato ai rapporti con gli Stati Uniti. Draghi ha ricordato che “per la prima volta dal 1949” esiste la concreta possibilità che Washington “non possa più garantire la nostra sicurezza alle condizioni che un tempo davamo per scontate”. Un riferimento che richiama le crescenti incertezze sul futuro della protezione americana in Europa e sul ruolo della NATO nel nuovo contesto internazionale.

Allo stesso tempo, l’ex premier italiano ha escluso che la Cina possa rappresentare un’alternativa strategica per il continente europeo: “Né la Cina offre un punto di riferimento alternativo”. Una considerazione che conferma la volontà europea di mantenere una propria autonomia politica ed economica, evitando nuove forme di dipendenza.

Il discorso di Draghi al Premio Carlo Magno si inserisce nel dibattito sempre più acceso sul futuro dell’Unione Europea, chiamata a rafforzare la propria capacità di difesa, la competitività industriale e l’indipendenza energetica e tecnologica. Un messaggio che suona come un invito urgente all’azione per costruire un’Europa più forte e autonoma in uno scenario globale sempre più imprevedibile.