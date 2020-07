Cade albero a Piazza Venezia, Davide Bordoni (LEGA): Allarme cocciniglia a Roma?

AgenPress. Allarme botanico a Roma, c’è il sospetto della cocciniglia dietro la moria dei pini nella Capitale? Prosegue la strage di alberi, a rischio è il nostro patrimonio ambientale oltre alla sicurezza dei cittadini. Oggi è caduto un pino in pieno centro a Roma, una persona ferita e un’auto danneggiata a piazza Venezia.

Bisognerà appurare le cause del crollo probabilmente imputabile alla scarsa cura del verde urbano, con il censimento degli alberi siamo clamorosamente indietro, ma non dobbiamo dimenticare qualche anno fa che cosa il punteruolo rosso è stato in grado di fare alle palme della nostra città. La differenza è che i pini a Roma sono ovunque e costeggiano gran parte delle nostre carreggiate e arterie principali, se si trattasse davvero di un parassita infestante sarebbe un disastro per la Capitale.

Ho rivolto una interrogazione alla sindaca e chiederò, in assenza di risposte, la convocazione di una commissione ambiente, inutile proseguire coi monitoraggi e gli interventi di potatura se non conosciamo il pericolo che dobbiamo fronteggiare.

Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni.