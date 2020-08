Fase 3, Luigi Barone (Asi): Piano per il Sud molto ambizioso, ora speriamo non rimangano solo belle parole

AgenPress. “Nonostante si sia riversata una quantità ingente di risorse, con risultati minimali, ancora non è abbastanza. Il Ministro Provenzano vorrebbe far diventare il Mezzogiorno ai livelli del Centro-Nord, un piano molto ambizioso, che permetterebbe all’Italia di non avere più quel divario tra Nord e Sud che ormai c’è da sempre.

Abbiamo bisogno di persone che vogliano investire e far crescere il Sud, abbiamo bisogno di dare la giusta importanza ad un territorio meraviglioso, ma poco “sfruttato”, le idee sono ottime, come la partenza delle Zes che dal 2016 ancora non vedono luce, Provenzano ha promesso i commissari per accelerare l’iter ma ad oggi ancora nulla.

Speriamo si riescano a mettere in pratica, perché delle belle parole il Mezzogiorno, così come tutta l’Italia, da Nord a Sud Isole comprese non se ne fa nulla.”

Lo dichiara Luigi Barone (Presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento e consigliere delegato della Ficei per le politiche del Mezzogiorno).