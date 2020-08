Fassina (Leu): “Se si elimina Conte, si determina una frattura nei 5 Stelle, e si imbarca Forza Italia”

AgenPress. “Conte continua a dare quello spazio ai 5 Stelle che consente di avere un qualche cambiamento in senso di maggiore giustizia sociale. Se si elimina Conte, si determina una frattura nei 5 Stelle, e si imbarca Forza Italia.

I grillini devono resistere ed il PD deve guardare al futuro con lungimiranza. Purtroppo c’è un pezzo di PD che vorrebbe scaricare i 5 Stelle incentivando politiche conservative. È uno scontro politico che non può essere giocato in termini di capacità tecniche di “Super Mario”.

Qui lo scontro politico è durissimo. I poteri forti stanno mettendo in campo tutte le risorse che hanno per difendere gli assetti costruiti negli anni. La questione di Atlantia ha mandato un messaggio forte ai privati, dove si rimette in discussione una rendita così generosa da questi “4 straccioni dei 5 Stelle”.

Mes. “Il Pd, con grande miopia politica, insiste per il MES. Conte resiste, è molto cauto, vuole mantenere l’equilibrio con i 5 Stelle”.