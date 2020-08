Sen. Domenico Scilipoti Isgrò. “Sicilia e migranti aumenta tensione”

AgenPress. “Sono preoccupato da politico, cittadino e medico a seguito del rogo appiccato da alcuni scalmanati alla nave simbolo dei migranti El Peskador di Favara.

Si tratta di un gesto estremo che non trova giustificazione. Tuttavia, deve far meditare le autorità governative del livello di guardia raggiunto in varie parti della Sicilia a seguito del problema sbarchi ancora irrisolto dal Governo.

Bisogna fare presto”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.