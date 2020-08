Pomezia, Palozzi (Cambiamo): Tar boccia Comune su chiusura Zoomarine. Sindaco di dimetta”

AgenPress. “Lo avevamo previsto senza essere santoni: il provvedimento del Comune di Pomezia che ordina la chiusura temporanea di Zoo Marine, oltre a risultare illogico e contraddittorio, sarebbe anche illegittimo.

Proprio in queste ore, infatti, Zoomarine ha ottenuto dal TAR Lazio la sospensiva del provvedimento di chiusura del parco acquatico e adesso potrà riaprire, tornando a essere punto di riferimento per tante famiglie e tanti bambini del nostro territorio.

Una buona notizia per la comunità, una figura veramente ridicola per il sindaco grillino Adriano Zuccalá, al quale ci sentiamo di rivolgere una domanda che è insieme un consiglio: dopo questa figuraccia non sarebbe il caso di dimettersi per manifesta incapacità?”.

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di “Cambiamo con Toti”, Adriano Palozzi.