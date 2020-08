AgenPress – “Ovviamente mi auguro che Briatore guarisca e che esca talmente lucido da dire al mondo quanto sia imbecille”. E’ quanto scrive su Facebook il responsabile organizzativo del PD a Torino, Saverio Mazza riferendosi a Flavio Briatore, ricoverato dopo aver contratto il coronavirus all’ospedale San Raffaele di Milano. Briatore, 70 anni, si trova in un reparto non di terapia intensiva. Sono più di 50 i positivi trovati al Billionaire, il suo locale in Sardegna.