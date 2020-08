Matteo Renzi: “Non vogliamo morire leghisti ma non vogliamo vivere grillini”

Italia Viva non è contro il Pd, ma è un’altra cosa. Non vogliamo morire leghisti ma non vogliamo vivere grillini». È una sorta di alterità, la bandiera che sventola Matteo Renzi in questa campagna «comune per comune» nella sua Toscana, che l’ha portato a farsi pure una passeggiata a piazza del Campo a Siena, «che per un fiorentino non è una cosa qualsiasi».

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Renzi.