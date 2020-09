Mes. Boccia (PD), “se lo prendiamo vincono tutti, altrimenti passa tesi folle di Salvini”

AgenPress – “Se lo prendiamo vincono tutti. Se non lo prendiamo passa la tesi folle di Salvini, ovvero che è meglio non parlare con l’Europa”. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia, ospite di ‘Cosa sarà Stato?’ evento digitale della Summer School della Scuola di Politiche parlando del MES. “Per il PD è una scelta politica chiara”.

“Il Presidente del Consiglio non va tirato per la giacca e ha tenuto un atteggiamento saggio e inclusivo. Sulla base di ciò che è accaduto con l’emergenza Covid-19 e grazie al risultato eccellente raggiunto dai nostri negoziatori in Europa, Amendola e Gualtieri, sarebbe un errore non accedere, per ragioni ideologiche, a risorse immediate destinate alla sanità, senza condizioni che cambierebbero per sempre il volto della sanità italiana, rafforzando la rete sanitaria territoriale”.

“Dopo la nota di aggiornamento al Def sarà chiara a tutti la manovra 2021-2023 e discutere di Mes sarà più semplice – ha spiegato – Del resto se contro il Mes senza condizioni ci sono solo Salvini e Meloni un dubbio al gruppo dirigente dei 5 stelle dovrebbe sorgere spontaneo. Noi porteremo il dibattito in Parlamento come è giusto che sia”.