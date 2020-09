L. Pastorino-G. Pastorino (Leu-Linea Condivisa): Toti chiarisca se ha fatto campagna elettorale a spese dei cittadini

AgenPress. “Apprendiamo, da una notizia di agenzia Ansa delle 13.42, che Giovanni Toti ha avuto una macchina elettorale alle spalle, dall’organizzazione alla comunicazione,

legata, con incarichi di vario tipo, alla Regione Liguria e ad altri enti pubblici.

Bisognerebbe capire se e in quale modo sono stati tenuti distinti il piano di comunicazione istituzionale da quello elettorale. Un chiarimento, in tal senso, sarebbe quantomeno necessario per sapere se i soldi dei contribuenti hanno finanziato la propaganda di Toti. E stando ai nomi, sembra proprio così”.

Lo dichiarano il deputato genovese, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu, e il consigliere regionale della Liguria, Gianni Pastorino.