Trump e Melania positivi. Gli auguri di Netanyahu, Michel e Boris Johnson

AgenPress – “Come milioni di israeliani, Sara e stiamo penando al presidente Donald Trump e alla First Lady Melania Trump, augurando ai nostri amici una piena e pronta guarigione”.

Così in un tweet del premier israeliano, Benyamin . Anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha inviato un augurio di “pronta guarigione” al presidente americano.

Auguri sono stati inviati con un tweet dal premier britannico, Boris Johnson. “Spero che guariscano prontamente entrambi” si è augurato Johnson, che in primavera si è ammalato di coronavirus ed è guarito.

“La First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. INSIEME ce la faremo!”. Giovedì Hope Hicks, una delle consigliere di Trump, era risultata positiva al Covid-19. Martedì e mercoledì aveva volato al fianco del presidente accompagnandolo prima a Cleveland dove si era tenuto il primo dibattito televisivo della campagna per le elezioni presidenziali di novembre. Poi a Duluth, in Minnesota, dove Trump aveva tenuto un comizio all’aperto.