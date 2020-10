Trump. Media. Cruciali le prossime 48 ore. Ma lui rassicura: “mi sento bene”

Agenpress – Una fonte a conoscenza delle condizioni di salute di Donald Trump ha riferito ai cronisti che “le funzioni vitali del presidente sono state molto preoccupanti nelle ultime 24 ore e le prossime 48 ore saranno cruciali in termini di cura. Non siamo ancora su una strada chiara per un pieno recupero”. Lo riportano i media Usa.

E’ lo stesso Trump a rassicurare sul suo stato di salute. “I dottori, le infermiere e tutto il grande Walter Reed Medical center, e il personale di altrettante incredibili istituzioni che si sono uniti a loro, sono straordinari! Enormi progressi sono stati fatti negli ultimi 6 mesi nella lotta a questa piaga. Col loro aiuto mi sento bene!”.

La first lady Melania Trump “sta bene” e “sta facendo la convalescena a casa”:, hanno riferito i medici del Walter Reed.