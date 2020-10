Coronavirus. Speranza, da nove settimane i nostri numeri crescono e cresceranno ancora

AgenPress – “L’Italia credo che in questi mesi non semplici abbia dimostrato di avere al suo interno le risorse, le capacità, il lavoro di sinergia interistituzionale, un Servizio sanitario nazionale di qualità. È il momento secondo me di alzare il livello di attenzione , alzare il livello di guardia e anche recuperare quello spirito di sinergia, di unità nazionale, di grande coordinamento che ci ha accompagnati nei giorni più difficili”.

Lo dichiara il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando dei dati sulla diffusione dell’epidemia di Covid-19 all’EY Capri Digital Summit “A New Brave World”.

“Noi non abbiamo i numeri di altri paesi europei ma da nove settimane ormai i nostri numeri crescono e cresceranno ancora, questa è la nostra aspettativa in linea con quello che sta accadendo a livello europeo”.

“Abbiamo bisogno che le misure adottato a partire dall’uso delle mascherina, dal lavarsi le mani ed evitare assembramenti siano rispettate in maniera molto molto molto puntuale”.

“La situazione è quella che vediamo: c’è una recrudescenza a livello europeo, i numeri crescono in tutti i Paesi principali di questa parte di mondo, ha detto ancora Speranza. Non abbiamo i problemi della Francia, che ha raggiunto 18mila casi al giorno, o della Gran Bretagna che ne ha segnati 12.500, della Spagna o anche di altri Paesi europei. Penso a Olanda, Belgio, chiaramente i numeri vanno comparati alla differente popolazione. Ma da nove settimane ormai i nostri numeri crescono e cresceranno ancora. Questa e’ la nostra aspettativa in linea con ciò che sta avvenendo a livello europeo”.