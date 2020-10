Antitrust avvia istruttoria su 13 società gas e luce. Codacons: era ora!

AgenPress. Era ora! Finalmente l’Antitrust, accogliendo i numerosi esposti presentati nel tempo dal Codacons, ha aperto una istruttoria sulle società di luce e gas che operano nel mercato libero per la mancanza di trasparenza nell’indicazione delle condizioni economiche.

“A partire dalla liberalizzazione del mercato energetico il Codacons ha denunciato all’Antitrust distorsioni a danno dei consumatori e una totale mancanza di trasparenza nelle varie offerte commerciali che vanificano del tutto gli effetti positivi dell’apertura del mercato – spiega il presidente Carlo Rienzi – Oggi il mercato libero dell’energia è una vera e propria giungla, con costi, balzelli, e condizioni contrattuali incomprensibili per l’utente medio e non illustrati in modo esplicito dalle società e dai loro operatori”.

“Ne consegue che il consumatore che passa al mercato libero viene influenzato nelle sue scelte da condizioni e contratti poco trasparenti e promesse di risparmio che poi non si verificano nella realtà, subendo un evidente danno economico” – conclude Rienzi.

Il Codacons annuncia infine un monitoraggio sulle pubblicità delle tariffe luce e gas che promettono sconti e vantaggi inesistenti per i consumatori, e denuncerà per truffa le società che ingannano gli utenti.