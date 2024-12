Teleriscaldamento, la posizione del Gruppo Hera sul provvedimento dell’AGCM

AgenPress. Il Gruppo Hera prende atto del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) relativo all’istruttoria avviata nel giugno 2023 sulle tariffe del servizio di teleriscaldamento a Ferrara nell’anno 2022.

L’Azienda ritiene di avere operato correttamente e nel pieno rispetto degli impegni contrattuali assunti adottando anche ulteriori misure in collaborazione con l’amministrazione comunale tese al contenimento della spesa energetica in un contesto di mercato emergenziale. Tra queste, i due accordi integrativi del 2022 e del 2023 e i bonus sociali che, come peraltro conferma la stessa Autorità nel provvedimento, hanno garantito la riduzione delle tariffe rispetto ai meccanismi di calcolo precedenti, con un’attenzione particolare alle categorie fragili.

L’Azienda studierà le motivazioni del provvedimento che si riserva di impugnare.