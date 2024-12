Bankitalia, cala costo conti correnti, nel 2023

AgenPress. Secondo i dati di Bankitalia, nel 2023 diminuisce il costo dei conti correnti bancari a 100,7 euro, 3,3 euro in meno rispetto al 2022.

“Bene, ma si tratta di un ribasso del tutto insoddisfacente e inadeguato, attesi gli extraprofitti delle banche e i rialzi spropositati degli anni passati” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Insomma, bene l’inversione di tendenza, ma il calo non solo arriva dopo 7 anni di aumenti consecutivi, ma non basta nemmeno a compensare il solo rincaro dell’anno precedente quando vi era stato un balzo record che aveva fatto decollare la spesa per la gestione di un conto corrente dai 94,7 euro del 2021 ai 104 euro del 2022, con un maggior costo pari a 9 euro e 30 cent e un incremento annuo da infarto, pari al 9,8%” conclude Dona.