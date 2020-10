Librandi (Italia Viva), Vaccino Covid-19 vicino, vediamo la luce in fondo al tunnel

La casa farmaceutica Pfizer chiederà l’autorizzazione per il vaccino anti-Covid entro fine novembre

AgenPress. “Negli Stati Uniti, la casa farmaceutica Pfizer chiederà l’autorizzazione per il vaccino anti-Covid entro fine novembre. Che arrivi prima la Pfizer o un’altra casa farmaceutica, la notizia dimostra che il traguardo è ormai alla portata. La luce in fondo al tunnel è vicina” afferma Gianfranco Librandi di Italia Viva.

“Da giorni insistiamo sulla necessità di affrontare l’emergenza con razionalità e senza nuovi lockdown, in attesa che gli scienziati e i ricercatori concludano i test sui vaccini. Ora abbiamo anche una prima indicazione temporale.

Un fatto che non deve indurci a comportamenti irresponsabili, ma che ci trasmette fiducia per le prossime settimane, in cui il coordinamento Stato-regioni e la collaborazione dei cittadini saranno fondamentali” conclude Librandi.