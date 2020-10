Covid, Fapi: “Piazza merita di essere ascoltata”

AgenPress. “Da Napoli si leva un forte grido di disperazione proveniente dai disoccupati e delle partite iva stritolate dalla crisi economica. Tali rivendicazioni non possono essere ignorate.

Con il paventato ritorno del lockdown le tensioni sociali non potranno che espandersi in tutto il Paese, qualora il Governo non decidesse di intervenire con misure economiche di sostegno economico alle famiglie e alle imprese.

La piazza merita sempre di essere ascoltata, anche quando non si condividono alcune forme di inciviltà della protesta che devono essere evitate”.

Così il presidente Gino Sciotto, ha commentato i fatti di Napoli concludendo i lavori del congresso straordinario della Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi e del Commercio.