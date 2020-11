Covid. Bertolaso replica a Travaglio, zero euro per Cda Prelios. Replica: “ne prendiamo atto”

AgenPress – “Consulente Marche zero euro, consulente Umbria zero euro, consulente Sicilia zero euro, consulente Lombardia un euro, membro Cda Prelios zero euro”.

Lo scrive su Facebook l’ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso in riferimento ad un articolo del Fatto Quotidiano in cui si parla della sua nomina nel Cda della Prelios, il “colosso che – dice i giornale – ricostruirà Milano nord”. “Il Fatto quotidiano ha perso l’ennesima occasione per tacere – scrive Bertolaso – E vorrei anche anticipare il FQ, magari li aiuto nel lavoro: non mi avete ancora accusato dei finti (forse?) posti letto in Sicilia… così, per darvi un’idea”.

“Nell’edizione di oggi il Fatto Quotidiano ha dato conto della nomina di Guido Bertolaso nel consiglio di amministrazione della società Milanosesto Spa, circostanza confermata in via ufficiale al Fatto dalla stessa società. Nella replica affidata ai social network il dottor Bertolaso si autodefinisce ‘membro Cda Prelios’ nel quale asserisce di percepire “zero euro”. Ne prendiamo atto: avevamo dato conto della nomina di Guido Bertolaso solo nel cda di Milanosesto Spa e non in quello di Prelios”.

Così in una nota la direzione del Fatto quotidiano replica alle affermazioni dell’ex capo della Protezione civile sul suo profilo Facebook. “Per le restanti consulenze per l’emergenza Covid che il dott. Bertolaso cita, lo stesso ricorda come si tratti di incarichi a costo zero. Non avevamo scritto nulla di diverso – scrive ancora la direzione del Fatto quotidiano – ma in questo caso repetita iuvant. E comunque incarichi in gruppi privati di quel peso e di quella rilevanza, a nostro avviso, prefigurano un conflitto di interessi con le consulenze e la candidature per cariche ed enti pubblici”.