Coronavirus, nascono mascherine di lusso: 2000 euro per proteggersi con stile

AgenPress. Tra i nuovi settori creati dalla pandemia, c’è anche quello dei dispositivi di protezione sanitaria in versione lusso. In Italia i primi a cogliere le nuove opportunità sono stati i tessitori umbri.

Francesca Peli, Tela Umbra: “Abbiamo avuto molte richieste da tutta Italia per la maschera di lusso, ma anche dall’estero in particolare da una signora tedesca che ha ordinato tre maschere e ha detto che non vede l’ora di indossarle quando i teatri riapriranno i battenti in Germania”.

I tessuti sono prodotti su telai a mano vecchi di duecento anni, gli stessi impiegati per realizzare preziose stoffe di lino e di seta che sin dal XIV secolo hanno reso famoso questo territorio.

Grazie al lavoro di sapienti artigiane delle semplici mascherine diventano uno status symbol, un oggetto che pochi, prevedibilmente potranno permettersi, dato che ciascuna può arrivare a costare 2000 euro.

fonte: Euronews