Librandi (IV): “Tanti sacrifici e poi? Si inaugura un nuovo Centro Commerciale creando assembramenti”

AgenPress. “Abbiamo preso decisioni drastiche per contrastare questa pandemia, per evitare l’aumento del contagio.

I nostri ragazzi fanno didattica a distanza, i luoghi culturali sono off-limits, abbiamo chiuso palestre, cinema, ridotto gli orari di molti negozi, chiusi i centri commerciali nel weekend, eppure venerdì abbiamo assistito all’assalto dell’apertura del centro commerciale Maximo nella capitale, gente ammassata, assembramenti in piena regola, mi domando perchè questa inaugurazione non sia stata rimandata, perchè la Sindaca di Roma non sia intervenuta per fermare questo scempio?

Non possiamo in questo momento permetterci errori così madornali, mettere a rischio la salute di lavoratori e cittadini, non possiamo stare sempre un passo indietro al virus, perchè così facendo non ne usciremo mai.”

Lo dichiara l’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva).