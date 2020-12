Sen. Fiammetta Modena (FI): “Ha ragione Giletti, Speranza chiarisca lo scandalo OMS, il suo silenzio crea allarme sociale”

AgenPress. “Dopo aver visto ieri sera Massimo Giletti su La7 e avere ascoltato le dichiarazioni di Ranieri Guerra, vertice dell’OMS, non posso che chiedere al ministro della sanità Roberto Speranza di venire in Parlamento e spiegare cosa realmente è successo in Italia – a parlare è la senatrice Fiammetta Modena di Forza Italia e membro della commissione giustizia- .

Ci sono migliaia di morti e una economia in ginocchio : a quanto pare l’Italia non aveva un Piano Pandemico aggiornato. Anzi, il Piano pandemico che aveva l’Italia era datato 2006, e mai aggiornato. Il ministro Speranza abbia il coraggio di un confronto pubblico su questo tema : deve spiegare le sue ragioni e il suo silenzio.

Venga in Parlamento per rispondere al Paese – aggiunge – è assurdo e vergognoso sentire il Vice Ministro Sileri che denuncia di non avere le carte in grado di capire, ma solo perché i più alti burocrati del ministero della sanità gli negano queste carte. Da sei mesi Sileri chiede conto di documenti fondamentali, ma che nessuno a quanto pare gli vuole far vedere.

Questa gente va cacciata immediatamente dalla struttura e allontanata al più presto dal ministero della sanità – conclude Fiammetta Modena – possibile che Renzi, Conte o Zingaretti siano impegnati per una verifica surreale e permettano che il silenzio cali su questo argomento ? Non vorrei che alla fine, come spesso accade in Italia, sia la magistratura a sostituirsi alla politica e a risolvere problemi di questo tipo. Sarebbe un altro imperdonabile errore.”