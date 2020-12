“La palla è nelle mani del premier?” Savino (FI), governo più pazzo del mondo

AgenPress – “Questo è il Governo più pazzo del mondo. Davanti alla più grave crisi sanitaria, economica e sociale dal secondo dopoguerra, la maggioranza continua ogni giorno a verificare se stessa e la sua tenuta, Iv e Conte continuano il loro ping-pong politico quotidiano (“la palla adesso è nelle mani del premier, dipende solo da lui”, dice Renzi), mentre ancora attendiamo di vedere e di discutere progetti concreti del Recovery Plan per il rilancio dell’Italia”. Così Elvira Savino, deputata di Forza Italia.

“E’ lampante la differenza fra chi è sceso in politica non per ambizioni personali, ma per servire il Paese, come Berlusconi, e chi invece è in politica proprio per costruire la propria carriera personale”.