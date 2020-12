Vax day. Vaccino arrivato a Pratica di Mare. Tra i primi vaccinati ricercatrice che isolò virus

AgenPress – Una parte delle 9.750 dosi dei vaccini Pfizer è arrivata a Pratica di Mare, provenienti dallo Spallanzani. Dall’hub nazionale 5 aerei (due C27J dell’Aeronautica, due Dornier Do. 228 dell’Esercito e un P-180 della Marina) trasporteranno le dosi nelle mete più lontane, in modo da poter far partire domani la vaccinazione in tutta Italia simultaneamente.

“Alessandra Vergori (medico infettivologa), Alessandra D’Abramo (medico infettivologa), Omar Altobelli (operatore socio sanitario – OSS), Maria Rosaria Capobianchi (biologa, microbiologia e virologia) e Claudia Alivernini (infermiera) sono i nomi dei primi cinque operatori sanitari dell’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani che domani mattina in occasione del V-Day per primi riceveranno il vaccino Anti Covid-19”. Lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio. Maria Rosaria Capobianchi, direttrice del laboratorio di Virologia dello Spallanzani, è una delle ricercatrici che isolò il virus SARS-CoV-2.